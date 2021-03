Caravana de migrantes hondureños: Estamos conscientes que está cerrada, pero la pobreza es más fuerte que cualquier frontera

Caravanas de migrantes en Honduras iniciaron su travesía para intentar llegar a Estados Unidos. Algunos migrantes entrevistados por CNN aseguran que pese a conocer que la frontera de EE.UU. se encuentra cerrada dicen que “nada los puede detener”. “Estamos conscientes que está cerrada, pero no nos pueden detener. Pueden tener 20 muros y 30 puertas, pero la pobreza es más fuerte que cualquier frontera. No van a detener las caravanas ni en Guatemala o México. Vamos por necesidad”, dicen. El presidente de EE.UU., Joe Biden, ha pedido a los migrantes no intentar llegar a su país. MIRA: Cierre de frontera México-Guatemala hunde economía local