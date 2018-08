"En diciembre Elba Esther Gordillo estaría llegando a la cabeza del SNTE o colocando una persona muy cercana a ella", dice el periodista Ricardo Raphael al discutir la aparición de la exlíder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación luego de ser absuelta de cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero: "Puede ser que Elba Esther hoy le diga a López Obrador como le dijo a Zedillo en su día y a muchos otros, 'Yo no voy a estar por encima de usted, presidente'. Pero la naturaleza del monstruo —y el monstruo no es Elba Esther, es el sindicato— lleva a que ese factor real de poder, distinto al Estado mexicano, pero que se apropia del Estado, vuelva a revivir". Raphael lamenta que miembros del futuro gabinete hayan dado "el espaldarazo" a Gordillo porque, según su análisis, eso significaría que "no hay libertad sindical posible" y no podría pensarse en otro candidato para dirigir el SNTE que Elba Esther.