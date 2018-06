A pocos días del final de la campaña electoral para los comicios presidenciales del próximo domingo 20 de mayo, los partidos mayoritarios de la oposición consideran que no existen garantías y que votar no es una opción para ellos. Con la perspectiva de que los resultados no sean reconocidos por la comunidad internacional, cuatro candidatos participan en la contienda, entre ellos el presidente Nicolás Maduro quien aspira a la reelección para permanecer en el poder seis años más.