Carlos Mesa responde a denuncia de golpe de Estado

La aritmética oficial indica que en Bolivia no habrá segunda vuelta en las elecciones generales. Según el cómputo global provisional del Órgano Electoral Plurinacional, hay un 99,99% de las actas computadas. Con ese número, el Movimiento al Socialismo, de Evo Morales, obtiene el 47,07% de los votos. Y Comunidad Ciudadana, de Carlos Mesa, el 36,51%. La ley electoral de Bolivia establece que no se va a una segunda vuelta cuando el primer candidato obtiene más del 40% de los votos y alcanza una diferencia con el segundo candidato superior al 10% de los votos escrutados. Eso sí, el órgano electoral aún no ha proclamado ganador alguno. Hablamos con Carlos Mesa, actual candidato y expresidente y exvicepresidente de Bolivia, sobre las denuncias por parte del Gobierno de Morales de un intento de golpe de Estado y convoca a una movilización en el país.