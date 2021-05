lvaro Cueva: En las campañas de México, el candidato que no se encuera se pone a bailar reguetón

Las campañas políticas están por llegar a su final en México. El crítico de televisión Álvaro Cueva y Federico Arreola García, director adjunto del sitio SDP Noticias, analizaron en CNN si los spots y mensajes de las campañas funcionaron, cuáles fueron las más destacadas y por qué. «Tenemos un problema de comunicación política en este país (…) No hay un solo partido que no tenga estas versiones desesperadas hacia el pánico, o hacia el humor o hacia el mal gusto (…) lo que estamos viviendo no es divertido», dijo Cueva. Por su parte, Arreola García dijo que hay campañas como la del candidato a la gobernación del estado mexicano de Nuevo León por Movimiento Ciudadano, Samuel García, que fueron muy exitosas al utilizar redes sociales en Instagram y presentar canciones pegajosas para hacerse virales. «Si Samuel en realidad gana, como algunas encuestadoras lo dicen, esto sí va a traer una moda de que las siguientes elecciones van a ser todavía peores», dijo.