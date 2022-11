Elecciones intermedias: lluvia de dólares para participar en la contienda por el Senado

Aunque aún no se tiene certeza de qué partido tomará el control del Senado en enero de 2023, una cosa sí es segura: el dinero gastado por los candidatos fue enorme. Las cinco contiendas por el Senado más caras de 2022 han supuesto un gasto de casi US$ 1.300 millones en las elecciones primarias y generales, según la entidad no lucrativa OpenSecrets. En este video conocerás cuáles fueron los aspirantes a la Cámara Alta de Estados Unidos que más dinero gastaron durante la reciente jornada electoral.