Este proyecto permitirá que niñas colombianas víctimas del conflicto armado vayan a la NASA

«Ella es astronauta» es uno de los programas de la Fundación She Is que permitirá que 32 niñas en situación de vulnerabilidad de zonas rurales en Colombia viajen a las instalaciones de la NASA, en Houston. El propósito a largo plazo es que más niñas tengan acceso a la educación y opten por carreras tecnológicas, según lo explica Nadia Sánchez, presidenta de la Fundación She Is y directora del Women Economic Forum (WEF) Latinoamérica.