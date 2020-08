El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció sobre una presunta denuncia del exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin ante la Fiscalía General de la República. «Es cierta, efectiva, que no es apócrifa. El documento es auténtico lo que se está dando a conocer en las redes», dijo López Obrador, y agregó que considera que no es apócrifo el documento porque ya reaccionaron varios de los involucrados. «No terminé de leer el documento porque no quería tener pesadillas», aseguró. Algunos de los involucrados en la supuesta denuncia de Lozoya ya han reaccionado a las presuntas acusaciones en redes sociales. CNN ha intentado contactar a los otros involucrados. ¿Crees que se hará justicia o solo será un espectáculo mediático? Participa con Mario González en su cuenta de Twitter.