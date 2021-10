¿Por qué el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, sale a cenar y genera molestia en algunos sectores?

Las imágenes publicadas este fin de semana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya cenando en un restaurante de la Ciudad de México causaron controversia debido a que enfrenta un proceso legal bajo medidas cautelares por el caso Odebrecht. Mientras expertos consultados por CNN señalan no hay delito en que Lozoya salga de su casa a cenar, pues no aplica arresto domiciliario, el presidente de México calificó el hecho como inmoral. CNN intentó contactar al abogado del funcionario, pero no obtuvo respuesta.