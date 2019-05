Altos Hornos de México confirmó en un comunicado que Alonso Ancira Elizondo, presidente del Consejo de Administración, fue detenido la tarde de este martes en España. La empresa aseguró que ha activado los protocolos para asegurar el funcionamiento de la misma. Altos Hornos sin embargo dice que estas acciones son “ilegales y arbitrarias”. Las cuentas del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y de Ancira Elisondo de Altos Hornos de México fueron incluidas en la lista de cuentas bloqueadas por parte de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera por presuntamente ser derivadas de actos de corrupción. Notimex, agencia estatal de noticias de México, aseguró este martes que fuentes de la Fiscalía General del Estado confirmaron a su medio que un juez federal giró órdenes de aprehensión en contra del ex director de Petróleos Mexicanos Emillio Lozoya. CNN se contactó con voceros de la fiscalía quienes respondieron que no pueden ni asegurar, ni desmentir lo reportado por Notimex. Por su lado, el abogado defensor de Lozoya aclaró a CNN que él no está enterado de ninguna orden de aprehensión en contra de su cliente. Pero que en caso de que así fuese, su defensa se acogería a un amparo judicial.