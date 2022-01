Los indicadores de un mercado laboral fuerte en EE.UU., según experto

En conversación con José Antonio Montenegro, en GloboEconomía, Eduardo Porter, columnista económico de The New York Times, afirmó que está completamente de acuerdo con el cambio de enfoque de la Fed que dice que estamos alcanzando el "pleno empleo". Además, agregó que el índice de renuncias para buscar un mejor empleo ha aumentado. GloboEconomía se emite los sábados a las 7:00 P.M. y los domingos a las 8:30 A.M. y 12:30 P.M., hora de Miami.