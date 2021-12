Estas empresas dominaron el mercado de valores en 2021

Los precios del petróleo comenzaron en 2021 por debajo de US$ 50 el barril. Ahora, cotizan justo por encima de los US$ 70. Por lo tanto, no sorprende que las acciones de energía se encuentren entre los principales ganadores del mercado este año. Pero las empresas de petróleo y gas no son las únicas que prosperaron en 2021. Conoce cuáles son las empresas que dominaron el mercado de valores en 2021.