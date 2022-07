Encuesta coloca a Trump como el más popular de los aspirantes presidenciales republicanos

El expresidente Donald Trump continúa siendo la figura dominante en el Partido Republicano. Una encuesta difundida el lunes por el periódico The New York Times y el Siena College Research Institute lo muestra con 49% de apoyo para una primaria republicana, seguido por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, con 25%. El mismo sondeo también reveló que casi la mitad de los que planean votar dijeron que prefieren un candidato que no sea Trump.