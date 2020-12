Enfermera de origen puertorriqueño, la primera persona en recibir la vacuna de covid-19 en Nueva Jersey

Se iniciaron las aplicaciones de vacunas de covid-19 en el estado de Nueva Jersey y la enfermera de emergencias Maritza Beníquez fue la primera persona en el estado en recibirla. Beníquez dice que quisiera demostrar que la vacuna es segura y que la comunidad hispana no debe temer aplicársela. María Santana habló con ella después de la aplicación, y la enfermera fue clara: Para mí, tener esta vacuna es como decir «te ganaste la lotería»; me siento más aliviada que no tengo que estar con esa preocupación, dijo.