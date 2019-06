El expresidente mexicano Enrique Peña Nieto negó las acusaciones de haber recibido sobornos para autorizar que la petrolera estatal Pemex comprara en sobreprecio una empresa de fertilizantes que en realidad no tenía valor, según un artículo en el periódico El Universal citando un informante que habría entregado documentos que revelan una supuesta investigación en curso de parte de autoridades estadounidenses. El Departamento de Justicia de EE.UU. no ha respondido a la petición de CNN de información al respecto. Un vocero de la Comisión de Mercados y Valores de EE.UU. dijo a CNN que este organismo nunca confirma o niega una posible investigación. CNN no ha podido verificar de manera independiente la autenticidad de los documentos presentados por El Universal. El actual presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “no conoce esta información” sobre la supuesta investigación pero afirma que “no debe haber impunidad”.