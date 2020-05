Hasta ahora, el Gobierno del presidente Daniel Ortega mantiene que la pandemia no afecta seriamente al país, de hecho no se han impuesto medidas restrictivas, pero se están viendo lo que algunos llaman entierros exprés. Familias de fallecidos por complicaciones aparentemente asociadas al covid-19, tienen que enterrar a sus seres queridos de noche, lo hacen funcionarios del ministerio de salud ataviados con equipos de protección individual y custodiados por policías y en apenas tres horas. La vicepresidenta del país dice que las imágenes de los entierros no fueron grabadas en Nicaragua. Es la apertura de esta #RondaGlobalVirus de Miguel Ángel Antoñanzas que nos lleva también a la cuarentena total declarada en Santiago de Chile, a los problemas de encontrar tabaco en Buenos Aires y a un fenómeno viral surgido en el confinamiento de tres músicos en una terraza de Barcelona.