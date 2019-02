Herido: “El dolor es el de la quema de la ayuda”

Edwin Palomino es obrero en Venezuela y estaba en la frontera apoyando la entrada de la ayuda humanitaria. Palomino narra que en el punto de entrega, el grupo con el que llegó, fue reprimido por la Guardia Nacional Bolivariana y denuncia que uniformados personalmente quemaron parte de la ayuda humanitaria. CNN no ha podido confirmar esta información de manera independiente. El gobierno de Venezuela no se ha pronunciado. “No aguanto más el dolor, no de esto (herida) sino de la indignación de que no hay comida”, le dijo a Fernando del Rincón.