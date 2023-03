"Las niñas se caían al suelo", así describe testigo el envenenamiento de jóvenes en Irán

"Fue una situación terrible. Las niñas se caían al suelo y lloraban, algunas no podían caminar, realmente no querían separarse", dice una testigo que vio a alumnas envenenadas en un colegio de Qom, Irán. Este no ha sido un caso aislado y, según fuentes del medio semioficial Mehr News, habría casi 900 estudiantes afectadas en todo el país.