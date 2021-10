Erdogan nombra como personas no gratas a embajadores de 10 países que piden liberación de empresarios

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ordenó declarar como personas no gratas a embajadores de 10 países quienes pidieron la liberación del empresario y filántropo Osman Kavala, encarcelado desde 2017, pese a no haber sido hallado culpable de delito alguno. Erdogan dijo que los diplomáticos --incluidos los representantes de Estados Unidos, Francia y Alemania-- deberían abandonar el país si no entienden a Turquía.