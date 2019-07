Los periodistas Jesús Esquivel y Alejandra Ibarra Chaoul hablaron con Aristegui sobre la sentencia contra el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera quien fue condenado a cadena perpetua más 30 años de prisión y a pagar US$ 12.600 millones. Para Ibarra Chaoul, la sentencia fue “histórica” y mostró al Chapo “vulnerable” y “con unas palabras de nulo arrepentimiento”. Esquivel dijo que lo que más le sorprendió fueron las declaraciones del Chapo sobre la justicia. “A mí lo que más me llamó la atención es cuando dijo aquí no hubo justicia”, le dijo Esquivel a Aristegui. Guzmán fue declarado culpable en febrero de los 10 cargos que enfrentaba, incluyendo la participación en una empresa criminal continua y cargos de tráfico de drogas, entre otros.