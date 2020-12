El nuevo paquete económico está en un limbo en EE.UU.

Aún se debate el estímulo económico que otorgará el gobierno de Estados Unidos a sus residentes. No hubo consenso entre demócratas y republicanos para establecer el monto total del cheque, después de que el presidente Donald Trump pidiera incrementar la ayuda a US$ 2.000. Juan Carlos Hidalgo, analista político, explica cuál es la razón para que las negociaciones no avancen.