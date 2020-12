Detalles del nuevo plan de estímulo en EE.UU.

El nuevo plan de estímulo contempla que personas con ingresos brutos anuales menores a US $ 75.000 recibirán un pago de US$ 600. Las personas que no tengan empleo podrán obtener US $ 300 semanales de ayuda federal hasta el 14 de marzo. Pequeños negocios con menos de 300 empleados podrán pedir un segundo préstamo. Teatros, museos y shows en vivos pueden recibir hasta US$ 10 millones. También están incluidas protecciones para evitar desalojos se prolongarán hasta el 31 de enero y US$ 20.000 millones para la compra de vacunas contra covid-19, entre otras medidas.