Este es el reporte de autoridades de Los Ángeles sobre accidente de Tiger Woods en Rancho Palos Verdes

“Hoy a las 7:12 de la mañana la estación de policía de Bonita Station recibió una llamada de un choque en la locación de Hawthorne BLVD cerca de Palos Verdes Drive. Llegamos a las 7:18 y encontramos un choque de un vehículo solo, y el único ocupante era Tiger Woods. Los efectivos no vieron ninguna evidencia de que se encontrara con ninguna incapacidad”, dijo Alex Villanueva, sheriff del condado de Los Ángeles, en conferencia de prensa. En esa mismo evento, Daryl Osby, el jefe del Departamento de Bomberos de Los Ángeles aclaró que no se utilizó una herramienta hidráulica de rescate llamada «jaws of life» en inglés, sino otra herramienta y un hacha para liberar a Woods de su vehículo. LEE MÁS: Tiger Woods, herido en accidente automovilístico.