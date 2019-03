Los cantautores puertorriqueños Kany García y Tommy Torres estrenaron su nueva canción titulada “Quédate”. Los artistas unieron sus voces y la pluma para componer esta balada acústica. De otra parte, el grupo New Kids On The Block celebran más de tres décadas de carrera artística con la canción “Boys In The Band”, como parte del relanzamiento de su disco “Hangin’ Tough”.