Niña envía carta a Old Navy para que cambien el diseño de pantalones

En Arkansas, una niña de primer grado aprendió a escribir cartas persuasivas en clase y decidió usar sus nuevas habilidades para hacer un pedido especial a la compañía Old Navy. Kamryn Gardner escribió en su carta que no le gustaban los pantalones que tenían bolsillos falsos con el objetivo de que la empresa evaluara la posibilidad de rediseñar estos jeans. Te contamos que fue lo que le contestó a Kamryn la compañía Old Navy.