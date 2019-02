Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, y el Dr. Juan Rivera, director del Instituto Nacional de Salud Pública, hablaron con Carmen Aristegui del reciente estudio de The Lancet sobre la obesidad, desnutrición y el cambio climático. Cavillo dijo que la gente ya no se mueve porque las ciudades están diseñadas para el uso del automóvil.”No te permiten la movilidad no motorizada y después hay una invasión de alimentos procesados de comida chatarra y bebidas azucaradas que están generando la obesidad por un lado, pero también la desnutrición”, dijo Cavillo. El Dr. Juan Rivera explicó a Carmen Aristegui que el informe de The Lancet examina de una manera sistemática la obesidad, desnutrición y el cambio climático. El reporte critica la forma en que se aborda de una manera separada la obesidad, la desnutrición y el cambio climático.