Estudio halla que 3 de cada 4 personas en EE.UU. no pueden detectar noticias falsas

Un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Science encontró que 3 de 4 estadounidenses no puede detectar titulares de noticias engañosos. La investigación involucró a 8.200 participantes a quienes se presentó distintas notas del mismo modo en que se ven en Facebook. El estudio aseguró que aquellos que se sentían muy confiados respecto a su propio juicio eran más propensos a consumir información engañosa.