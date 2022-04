Un estudio publicado en The Journal of Headache and Pain, determinó que más del 50% de la población mundial sufre de dolor de cabeza al año. Este estudio fue elaborado por investigadores de la Universidad de Noruega de Ciencia y Tecnología de Trondheim. Además, afirman que el 15,8% de la población mundial sufre de dolores de cabeza por día. ¿A ti te ha dolido hoy la cabeza?