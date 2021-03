Testimonios en defensa de la eutanasia legal en España: Mi hijo no se suicidó, él nunca quiso morir, necesitaba descansar

«Mi hijo no se suicidó, porque él nunca quiso morir. Mi hijo necesitaba descansar, y la consecuencia del descanso era la muerte», dice Carmen Barahona, madre de un paciente con una condición neurodegenerativa y quien se quitó la vida por cuenta propia ante el agresivo avance de la enfermedad. Otro testimonio es del de Jesús Blasco, de 88 años, un jubilado que, aunque ahora se encuentra un tanto recuperado, defiende el acceso legal a la eutanasia luego de que hubiera buscado esta opción hace unos años cuando las consecuencias por tratarse un cáncer de garganta le impidieron comer durante un largo tiempo. El Congreso de los diputados de España aprobó este jueves la regularización de la eutanasia. La ley entrará en vigor en tres meses. Entonces, se permitirá que los adultos que padezcan una enfermedad grave, crónica e incurable y que les cause un sufrimiento intolerable, puedan acceder a la ayuda para morir. Y esa prestación la financiará el Estado. Pau Mosquera nos trae testimonios cercanos a la iniciativa en este informe. La nueva ley española establece que un grupo formado por médicos, profesionales de la enfermería y juristas tiene la última palabra en cada caso tras estudiarlo. Tras su aprobación, el solicitante recibirá la eutanasia por parte de un equipo médico en el que ningún profesional será obligado a participar o bien, si se considera que conserva las facultades, el mismo solicitante podrá administrarse lo que le cause la muerte.