Stephen Miller, uno de los principales asesores del presidente Donald Trump, fue calificado como un "hipócrita en inmigración" por su tío, David Glosser. Miller es descendiente de una familia proveniente de lo que hoy es Belarus, y que a principios del Siglo XX escapó del holocausto. Si no lo hubieran hecho, dice Glosser, "mis padres hubieran ido al horno crematorio, yo no habría nacido, mi hermana no habría nacido, y Stephen ciertamente no existiría".