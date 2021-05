¿Por qué Argentina está en cuarentena luego de un año de pandemia? Expresidente Macri pide explicaciones

Quien gobernó Argentina entre 2015 y 2019 cree que el gobierno del presidente Alberto Fernández no es transparente en detallar por qué su país no tiene vacunas como la fabricada por el laboratorio Pfizer, con el que tenían una ventaja estratégica, según puntualizó el exmandatario. Entrevistado el sábado por CNN en Español, el presidente Alberto Fernández aseguró que Argentina no firmó un acuerdo con Pfizer porque la farmacéutica no cumpliría con la entrega de todas las dosis compradas. Escucha el emplazamiento de Mauricio Macri al actual gobernante.