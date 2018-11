Nuevo dispositivo de Facebook genera dudas de privacidad

Un nuevo dispositivo de Facebook para hacer videollamadas ya está a la venta por casi US$ 200, pero debido a los escándalos por violación de la privacidad de sus usuarios, la compañía enfrenta la preocupación de lo que significaría tener uno de sus micrófonos y cámaras siempre encendidos en el hogar. Facebook dijo que no utilizaría datos recopilados a través del dispositivo para publicidad. Pero luego, Facebook cambió su historia, diciendo que la información, como la duración de las llamadas y la frecuencia de las mismas, sí podría usarse con fines publicitarios. Ahora, el vicepresidente del dispositivos de Facebook está tratando de convencer a los usuarios de que el dispositivo no va a recopilar sus datos.