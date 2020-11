FDA autoriza primer kit de autodiagnóstico de covid-19 en casa

La Administración de Medicamentos y Alimentos de EE. UU. aprobó el primer kit de uso de emergencia para auto prueba de covid-19 que puede dar resultados rápidos en casa. El kit Lucira Covid-19 All In One, da los resultados en 30 minutos e incluye un hisopo estéril, un vial de muestra, una unidad de pruebas, pilas y una bolsa de plástico para desechar.