La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, FDA por sus siglas en inglés, permite que los granos de café contengan un promedio de 10 miligramos o más de excremento animal por libra. La agencia también permite de un 4% a 6% de los frijoles por conteo también pueden estar infestados de insectos o de moho. LA FDA explicó que no es práctico desde el punto de vista económico, cultivar, cosechar o procesar productos crudos que estén totalmente libres de defectos inevitables. MIRA: Insectos, pelo de roedor y excremento: esto y más se encuentra en los alimentos que comes todos los días y tal vez no lo sabías