"En vez de amamantar a mi propia hija, amamanté y me acerqué a una bebé que luego me tocó entregar", cuenta Dafna Cardinale. En una demanda, ella y su marido señalan que una clínica de fertilidad implantó los embriones equivocados en dos mujeres durante procedimientos de fertilización in vitro. Lo que resultó en un error que cambió la vida de dos familias que, sin saberlo, dieron a luz y cuidaron hijos que no eran los propios durante varios meses.