Preparan contracampaña por la «imposición» de la candidatura de Félix Salgado en Guerrero

Yolitzin Jaimes, vocera de la Colectiva Nacional Feminista (Conafem), le mandó un mensaje al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador: «Nosotras somos la oposición más legítima, que no tiene partidos, la oposición que le hace ver los errores que comete y sobre todo este agravio tan grande de sostener la candidatura de su protegido». Jaimes se refirió a la candidatura de Félix Salgado Macedonio para la gobernación del estado mexicano de Guerrero por el partido Morena, institución que fundó López Obrador. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero avaló el jueves el registro de Salgado Macedonio, aunque Morena dijo este viernes que la candidatura aún no está definida. Al menos dos mujeres han acusado a Salgado Macedonio por abuso sexual, y su candidatura provocó indignación. CNN ha solicitado comentarios al político sobre los señalamientos, pero el candidato dice que no dará entrevistas.