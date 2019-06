El exjefe del Servicio de Inteligencia Venezolano (SEBIN) Manuel Christopher Figuera admitió en una entrevista para el diario The Washington Post que conspiró contra el gobierno chavista. El periódico dice que no ha podido verificar de manera independiente las acusaciones de Figuera y que Gobierno no respondió a una solicitud de comentario. CNN también pidió comentario del Gobierno, pero no ha recibido respuesta. Figuera habló de la supuesta corrupción del gobierno venezolano, la cual, asegura, es encabezada por el asediado presidente Nicolás Maduro. La situación en las cárceles fue lo que le impulsó a traicionar a Maduro, según dijo Figuera en la entrevista con el diario. El representante especial de EE.UU para Venezuela, Elliott Abrams, confirmó tras la entrevista que Figuera está en EE.UU..