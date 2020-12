Tablaos flamencos en España piden ayuda del gobierno tras 9 meses sin tener trabajo debido a la pandemia

Trabajadores de tablaos flamencos en España reclaman ayuda del gobierno. Los artistas dicen que desde hace 9 meses no trabajan y apenas pueden cubrir los gastos. «Se nos dijo ‘Vayan a casa 15 días’ y no hemos vuelto en 9 meses. «Es una ruina para la casa y estamos emocionalmente hundidos. Si no recibimos ayuda suficiente no va quedar ningún tablao flamenco», dicen a CNN algunos de los manifestantes.