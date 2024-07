¿Comprarías un dinosaurio? Este fósil será subastado en al menos US $4 millones

Sotheby’s subastará un fósil el 17 de julio. El fósil fue encontrado en 2022 en la Formación Morrison en Colorado. Y aunque la puja comienza en US $3 millones, se espera que supere los US $4 millones y alcance incluso los US $6 millones. El fósil se entregará con un certificado de autenticidad y un escaneo en 3D.