La cadena de noticias Fox lamentó que el Partido Demócrata no quisiera hacer debates entre sus candidatos en el canal. Tom Pérez, el presidente de la tolda, afirmó que la cadena no le inspira confianza. Fox tiene el primer lugar en sintonía en la televisión por suscripción en Estados Unidos, pero algunos de sus presentadores, que dicen no ser periodistas, no ocultan sus afinidades políticas, entre ellos están Tucker Carlson, Sean Hannity y Jeanine Pirro. Los detalles en el #CierreDirecto.