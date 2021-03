Congresista Torres a Biden: No dé ni un centavo a gobiernos corruptos

«El problema que tenemos en el Congreso es que es más fácil para ellos mirar la situación en la frontera que mirar la causa realmente» dice Norma Torres, representante demócrata por California. La congresista dice que le ha pedido a la administración de Joe Biden que no dé ni un centavo a gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador porque considera que sus presidentes no están haciendo su trabajo y no respetan el Estado de derecho.