La separación de familias que emigran ilegalmente a Estados Unidos no es una opción que apoyen los funcionarios del Gobierno estadounidense que testificaron frente a una comisión del Senado en Washington. “Nunca apoyaría la separación de familias o la traumatización sistemática de niños como táctica inmigratoria. Pero no se trata de lo que yo apoye, se trata de lo que usted y sus colegas apoyan y depende de ustedes el definir las condiciones en las que un niño puede ser separado y el Congreso no lo ha hecho”, criticó Jonathan White, un funcionario del Departamento de Salud.