David Bisbal interpreta la canción “Mucho más allá” en “Frozen 2”, la esperada secuela del aclamado y exitoso clásico Disney de 2013. Para su versión en inglés, la canción será “Into the Unknown” interpretada por Panic At The Disco. La primera película de Frozen fue un éxito, tanto así que la canción de la película “Let It Go”, “Libre Soy” en español, se llevó un premio Oscar a Mejor Canción Original en 2014. ¿Podrá repetir el premio este año?