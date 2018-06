¿Pagarías por irte de un trabajo que ya no te gusta? Los fundadores de WhatsApp renunciaron a 1.300 millones de dólares para irse de Facebook, según The Wall Street Journal. La decisión fue tomada por desacuerdos sobre la privacidad de datos y el modelo comercial entre los fundadores de WhatsApp y Facebook. El cofundador de WhatsApp, Brian Acton, se fue de Facebook y perdió unos US$ 900 millones en acciones potenciales. Su compañero Jan Koum seguirá su camino y perderá unos US$400 millones.