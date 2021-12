Gabriel Boric: En Chile hay bastante conciencia sobre injusticias que no pueden seguir

Gabriel Boric, candidato presidencial por Apruebo Dignidad en Chile, conversó con Don Francisco sobre su pasión por la política, los poemas y el futuro que vislumbra del país. "Yo creo que hoy día en Chile hay bastante conciencia de que hay injusticias que no podemos seguir replicando y que no es justo que tengamos una salud para ricos y otra para pobres", dijo Boric durante una entrevista en el programa "Las caras de la Moneda", que conduce Don Francisco, pero no se transmite en CNN en Español.