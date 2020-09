El nuevo teléfono inteligente plegable ya está en preventa. Para quienes puedan darse el lujo de gastar US$ 1.999 por el dispositivo, Samsung ofrece beneficios que buscan atraer más compradores, como acceso a restaurantes con estrellas Michelin, pero eso no es todo. LEE: El nuevo teléfono inteligente plegable de Samsung te costará US$ 1.999