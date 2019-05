Mientras el resto del mundo veía el capítulo final de Game of Thrones, en China no pudieron verlo. Tencent, el gigante chino de internet con los derechos de transmisión de la serie, anunció un retraso de la publicación del capítulo por “un problema de transmisión”. Pero HBO, empresa de WarnerMedia al igual que CNN, lo desmintió. Algunos analistas no descartan que la guerra comercial haya afectado al evento.