La exitosa serie “Game of Thrones” está en su última temporada, y Elmo, de Plaza Sésamo, quiere detener la guerra por el trono de hierro. El personaje infantil pide a dos de las partes confrontadas que aprendan a escucharse mutuamente, y aunque esa no es la conclusión que se espera de la larga serie de HBO no se puede decir que Elmo no lo intentó.