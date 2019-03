El ganador de US$ 1.500 millones de la lotería Mega Millions reclamó su premio en Carolina del Sur en Estados Unidos más de 4 meses después de haber ganado. Este es el premio más alto entregado por Mega Millions a una sola persona hasta el momento. El afortunado ganador recibirá cerca de US$ 878 millones de dólares ya que decidió recibir un solo pago. La tienda en Simpsonville, Carolina del Sur, donde se vendió el boleto, recibirá US$ 50.000 y el estado obtendrá US$ 61 millones por el pago de impuestos. El misterio continúa pues el ganador decidió permanecer en el anonimato.