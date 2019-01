Continúa la crisis por el abastecimiento de gasolina en el centro de México, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador advierte que no habrá marcha atrás al plan contra el robo de combustibles, que, según sus cálculos, alcanzó los tres mil millones de dólares el año pasado. Respecto a las medidas, el Fondo Monetario Internacional y el Banco de México le han dado un espaldarazo a la estrategia del gobierno. Sin embargo, la Confederación Patronal de la República Mexicana, señala que la estrategia no fue la correcta y que no tomó en cuenta los peores escenarios.